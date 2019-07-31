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Общество | В больнице имени Н. Н. Бурденко будут печатать импланты на 3D-принтере

31.07.2019|17:26
Печать

Шагнули в светлое медицинское будущее. В больнице имени Н. Н. Бурденко внедряют новые для Пензенской области технологии. Производить импланты для операций по замещению дефектов черепа, по протезированию, а также мозгового и лицевого скелета теперь будут с помощью 3D-принтеров.

«Мы повышаем качество оказания медицинской помощи, добиваемся наилучших результатов, снижаем время на получение медицинской помощи, снижаем себестоимость этих услуг, делаем эти услуги более доступными», - отметил руководитель РСЦ областной больницы им. Н. Н. Бурденко Михаил Краснов.

Процесс изготовления искусственной кости следующий: вначале пациенту делается компьютерная томография, полученные результаты отправляются в один из пензенских центров молодежных инновационных технологий, и там специалисты 3D-моделирования выполняют макет и формы для будущего импланта из пластика.

«Общее время печати составило около 70 часов, на моделирование ушли примерно сутки. Мы имеем необходимые технологии, мы в состоянии где-то в течение одного дня делать модель, примерку. И буквально один-два дня - на изготовление формы», - сообщил руководитель ЦМиТ «Прогресс» Михаил Кочмарев.

После этого к производственному процессу подключаются хирурги, которые по полученным макетам изготавливают силиконовые формы.

«Чтобы в дальнейшем заместить при помощи биоинертного материала из порошка и катализатора, материала, наиболее совместимого с организмом, как собственная кость, чтобы замещать различные дефекты в организме человека», - пояснил челюстно-лицевой хирург областной больницы им. Н. Н. Бурденко Никита Николаев.

Данная технология не нова, ее уже несколько лет используют, например, в столице. Однако Пенза стала первопроходцем 3D-моделирования имплантов в Поволжье.

Специалисты отмечают, это только начало. В ближайшем будущем данная методика станет применяться в лечении пациентов, которым требуется протезирование крупных суставов, костных структур, а в последующем и многих органов.

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