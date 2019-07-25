25.07.2019 | 17:48

87 автокатастроф, произошедших по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрированы в Пензенской области за первые 6 месяцев 2019 года. В этих ДТП погибли 30 человек, еще 137 получили тяжелые травмы.

Чтобы предотвратить подобные ЧП, сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды и профилактические акции. В микрорайоне Арбеково инспекторы совместно с представителями добровольной народной дружины напомнили водителям о том, насколько может быть опасен неадекватный человек, управляющий автомобилем.

«Употребление алкоголя за рулем может привести к трагичным последствиям. К сожалению, у нас такие факты имеют место быть - водители в состоянии опьянения совершают ДТП, это приводит к гибели людей. Мы вас призываем соблюдать правила дорожного движения», - обратилась к пензенцам старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Все водители, уделившие несколько минут участию в профилактическом мероприятии, резко отрицательно высказались в адрес тех, кто управляет автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Необходимо наказывать таких нарушителей, потому что это очень опасно для жизни людей: для водителей, для пешеходов и вообще для всех. Будьте бдительны, не садитесь пьяными и с похмелья за руль», - призвала автомобилист Екатерина.

Организаторы акции раздали водителям специальные памятки, содержащие в том числе и информацию о том, куда обращаться, если заметили пьяного автомобилиста.