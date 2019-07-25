Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|16:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  70.18  |  $  63.14
 

Общество | Бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома» получили 7,5 тыс. жителей малых сел

25.07.2019|15:31
Печать

В Пензенской области заработали 20 новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi от «Ростелекома». Для подключения оборудования компания построила 265 километров волоконно-оптических линий связи.

Возможность пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях и мессенджерах появилась у 7,5 тысячи жителей малых сел Кузнецкого, Малосердобинского и Шемышейского районов.

«Места для установки точек доступа выбирали представители сельских администраций. Опоры с модулями Wi-Fi размещены в центре сел. Благодаря проекту сотни человек начали пользоваться Интернетом», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Бесплатный Wi-Fi появился в одном из старинных мордовских сел Шемышейского района Армиево. Возможность подключиться к новой инфраструктуре связи получил известный на всю область туристический комплекс «Армиево», который расположен рядом.

«С приходом оптики цифровые возможности сельчан расширились. Теперь они наравне с городскими жителями могут общаться с друзьями онлайн. Новая инфраструктура связи станет базой для подключения к скоростному Интернету предпринимателей, государственных и муниципальных учреждений», - заявил глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.

Всего по проекту УЦН компания построила в регионе 132 точки Wi-Fi. В ближайшее время беспроводной Интернет появится еще в 96 пензенских селах численностью от 250 до 500 человек.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!