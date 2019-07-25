25.07.2019 | 15:31

В Пензенской области заработали 20 новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi от «Ростелекома». Для подключения оборудования компания построила 265 километров волоконно-оптических линий связи.

Возможность пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях и мессенджерах появилась у 7,5 тысячи жителей малых сел Кузнецкого, Малосердобинского и Шемышейского районов.

«Места для установки точек доступа выбирали представители сельских администраций. Опоры с модулями Wi-Fi размещены в центре сел. Благодаря проекту сотни человек начали пользоваться Интернетом», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Бесплатный Wi-Fi появился в одном из старинных мордовских сел Шемышейского района Армиево. Возможность подключиться к новой инфраструктуре связи получил известный на всю область туристический комплекс «Армиево», который расположен рядом.

«С приходом оптики цифровые возможности сельчан расширились. Теперь они наравне с городскими жителями могут общаться с друзьями онлайн. Новая инфраструктура связи станет базой для подключения к скоростному Интернету предпринимателей, государственных и муниципальных учреждений», - заявил глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.

Всего по проекту УЦН компания построила в регионе 132 точки Wi-Fi. В ближайшее время беспроводной Интернет появится еще в 96 пензенских селах численностью от 250 до 500 человек.