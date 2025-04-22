Из чего лучше сделать фартук для кухни?

22.04.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Почти закончили ремонт на кухне, уже собран гарнитур и осталось сделать только фартук. Но мы никак не можем выбрать - какой лучше?

Ответ специалиста

Выбор материала для кухонного фартука во многом зависит от стиля интерьера, бюджета и личных предпочтений. Однако важно учитывать не только внешний вид изделия, но и его качества.

Существует множество материалов, из которых можно сделать фартук, и у каждого есть свои преимущества и недостатки:

- керамическая плитка устойчива к высокой влажности и температуре, отлично выглядит и легко чистится. Однако она может быть тяжелой, а монтаж иногда требует специальных навыков;

- стекло создает эффект прозрачности, за ним можно разместить декоративные рисунки или фотографии, мыть его также просто. Но может оказаться хрупким, а для установки требуются специальные крепежи;

- металл не поддается воздействию воды и огня, легко очищается, но при этом подвержен царапинам и вмятинам;

- камень (гранит, мрамор) выглядит роскошно и обладает высокой прочностью. Однако материал дорого стоит и требует специального ухода;

- дерево эстетично и экологичность. К минусам можно отнести подверженность воздействию влаги и температур. Требует регулярной обработки;

- фартуки из ПВХ дешевле, чем из других материалов, легко устанавливаются, цветов и текстур множество. Однако пластик менее надежен, может потерять вид с течением времени.