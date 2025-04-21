Сетевое издание|18+|Вторник|22 апр 2025|02:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Кто такой ревизор и почему его так называют?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор» - так начинается знаменитая пьеса Гоголя. А кто такой ревизор?

Ревизор, объясняет словарь, это «должностное лицо, уполномоченное производить ревизию». А «ревизия» - еще одно интернациональное слово, корни которого восходят к латинскому глаголу video, означающему «вижу, смотрю» (просто согласные Д и З чередуются).

Приставка re-, тоже интернациональная, равна по значению русской ПЕРЕ-. Получается, ревизия буквально - это «пересмотр»: проведем-ка ревизию холодильника.

Когда слово только попало в русский язык, во времена Петра I, оно обозначало пересмотр численности населения (сейчас мы бы сказали «перепись населения»).

Позже у «ревизии» появился новый смысл - пересмотр чьей-то деятельности, проверка правильности или законности действий. Например, магазин закрыли на ревизию - проверку, и ревизоры (проверяющие) вскрыли крупную недостачу.

Строгих и зорких ревизоров боятся, особенно те, кто нечист на руку, поэтому сообщение о том, что едет ревизор, для персонажей гоголевской комедии стало неприятным сюрпризом.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте