Кто такой ревизор и почему его так называют?

21.04.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор» - так начинается знаменитая пьеса Гоголя. А кто такой ревизор?

Ревизор, объясняет словарь, это «должностное лицо, уполномоченное производить ревизию». А «ревизия» - еще одно интернациональное слово, корни которого восходят к латинскому глаголу video, означающему «вижу, смотрю» (просто согласные Д и З чередуются).

Приставка re-, тоже интернациональная, равна по значению русской ПЕРЕ-. Получается, ревизия буквально - это «пересмотр»: проведем-ка ревизию холодильника.

Когда слово только попало в русский язык, во времена Петра I, оно обозначало пересмотр численности населения (сейчас мы бы сказали «перепись населения»).

Позже у «ревизии» появился новый смысл - пересмотр чьей-то деятельности, проверка правильности или законности действий. Например, магазин закрыли на ревизию - проверку, и ревизоры (проверяющие) вскрыли крупную недостачу.

Строгих и зорких ревизоров боятся, особенно те, кто нечист на руку, поэтому сообщение о том, что едет ревизор, для персонажей гоголевской комедии стало неприятным сюрпризом.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!