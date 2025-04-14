Кто такой меценат и почему его так называют?

14.04.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Всем известно: развитию культуры помогают меценаты. Кто же такой меценат?

Меценат - это имя богатого гражданина Рима, государственного деятеля, который жил в I веке до н. э. Он очень любил искусство и был, как сказали бы сейчас, благотворителем, считая своим долгом покровительствовать поэтам и музыкантам, поддерживать их материально.

В его честь многие языки сохранили слово «меценат», оно стало нарицательным названием богатого человека, который добровольно и бескорыстно помогает талантливым людям.

История помнит имена меценатов, богатых людей, ценителей искусства, которые не жалели денег для его поддержки. Театр и балет, литература, живопись и скульптура бурно развивались на рубеже Х1Х-ХХ веков благодаря Бахрушину, Мамонтову, Тенишевым, Щукиным, Морозовым. И, конечно, Третьякову - в его честь названа знаменитая картинная галерея.

Иногда считают, что меценат и спонсор - синонимичные понятия, однако это не так. Спонсор стремится к публичности, он вкладывает деньги в проект с целью рекламы. Меценат же, как правило, остается в тени.

Понимать значения слов - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно!