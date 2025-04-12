Как вернуть блеск смесителям на кухне и в ванной?

12.04.2025 | 09:00

Вопрос от интернет-пользователя

Смеситель в ванной потемнел и весь в разводах. Чем его лучше почистить, чтобы вернуть прежний блеск?

Ответ специалиста

Чтобы вернуть блеск смесителю, можно воспользоваться одним из следующих методов:

- сода и уксус: смешайте их в равных частях, нанесите и оставьте на 15-20 минут, а затем ополосните смеситель теплой водой и протрите мягкой губкой или тканью;

- лимонный сок: обработайте им поверхность, подождите 10-15 минут, а затем смойте; после этого нужно протереть смеситель;

- специальные средства: в магазинах их представлено множество (также есть полировальные пасты). Следуйте инструкциям на упаковках.

Некоторые хозяйки используют зубную пасту: ее обильно наносят и оставляют на полчаса.

Стоит избегать абразивных средств, жестких губок и чистящих порошков, чтобы не поцарапать поверхность.