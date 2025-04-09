Сетевое издание|18+|Среда|9 апр 2025|22:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Какой инструмент называют болгаркой и почему?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Делаем ремонт. Строители говорят, что без болгарки не обойтись. Интересно, что в этом случае означает слово «болгарка»?

Болгарка - женщина из Болгарии, но не всегда. В русском языке немало слов, которые обозначают не только жительниц каких-нибудь стран, принадлежащих к тому или иному народу, но и что-нибудь еще, с этим народом связанное.

Например, «цыганочка» - не только ласковое название цыганки, но и зажигательного танца. Как и «полька» - женщина из Польши и легкий танец с прыжками. А «венгерка» - еще и куртка особого покроя, которую носили гусары. Финка живет в Финляндии вместе с финном, только слово пишется в русском с одной буквой Н, так же как и наименование острого ножа-финки. А в «голландке» (и женщина, и печка) удвоенное Л сохранилось.

Болгаркой называют еще и угловую шлифовальную машину - она незаменима в строительстве и ремонте. Большое количество таких инструментов привезли в Советский Союз в 70-е годы ХХ века из Болгарии.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте