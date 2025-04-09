Какой инструмент называют болгаркой и почему?

09.04.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Делаем ремонт. Строители говорят, что без болгарки не обойтись. Интересно, что в этом случае означает слово «болгарка»?

Болгарка - женщина из Болгарии, но не всегда. В русском языке немало слов, которые обозначают не только жительниц каких-нибудь стран, принадлежащих к тому или иному народу, но и что-нибудь еще, с этим народом связанное.

Например, «цыганочка» - не только ласковое название цыганки, но и зажигательного танца. Как и «полька» - женщина из Польши и легкий танец с прыжками. А «венгерка» - еще и куртка особого покроя, которую носили гусары. Финка живет в Финляндии вместе с финном, только слово пишется в русском с одной буквой Н, так же как и наименование острого ножа-финки. А в «голландке» (и женщина, и печка) удвоенное Л сохранилось.

Болгаркой называют еще и угловую шлифовальную машину - она незаменима в строительстве и ремонте. Большое количество таких инструментов привезли в Советский Союз в 70-е годы ХХ века из Болгарии.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!