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Ликбез

«ТеЗка» или «теСка» - как правильно?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Как друга твоего зовут? - Да он мой тезка. Кто это - тезка? Какая буква в середине слова, С или З?

Слово часто пишут через С, а это ошибка. Правильно через З: теЗка.

Большинство из нас понимает: так называют человека, который носит имя, одинаковое с именем кого-то другого. Два друга, оба Пети - значит, тезки. А Пушкин и Грибоедов - полные тезки, потому что они Александры Сергеевичи, у них совпадают не только имена, но и отчества.

В современном русском слово «тезка» может быть как мужского, так и женского рода. «Он мой тезка», - скажет мужчина; «Она моя тезка», - сообщит женщина.

Родилось слово давно от прилагательного «тез», оно встречается в памятниках древнерусской письменности и долгое время жило в некоторых диалектах.

«Тез» (буквально «то же, такое же») использовалось в значении «одноименный». Образовалось из сложения двух слов: знакомого нам и сегодня местоимения тъ (то) и исчезнувшей частицы зъ. Она-то и сохранила букву З в слове «тезка» - человек с тем же именем.

История слов поможет говорить и писать грамотно!

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