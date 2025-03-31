«МаслИчный» или «мАсличный» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Осенью будут собирать маслИчные культуры - или мАсличные? Как правильно поставить ударение?
Есть и мАсличный, и маслИчный, только это не одно и то же.
Растения, из плодов которых делают масло (подсолнечное, кукурузное, кунжутное и другие), называются мАсличными. И запомнить просто: дающие мАсло - мАсличные.
Ударение сохранится на первом слоге. Правильно сообщить: «Завершился сбор мАсличных культур».
А «маслИчный», с ударением на втором слоге, относится не к «маслу», а к «маслине». Это название плода оливкового дерева: маслИчная ягода, маслИчная ветвь.
Свое название дерево олива получило от греческого elaion - «масло», в латыни оно зазвучало как оleum. Между прочим, этот корень живет в знакомых словах оладья (буквально «масленое»)» и линолеум (буквально «лен, пропитанный маслом»). От этого же греческого корня произошло название дерева олива.
Интересный факт: по-русски плоды оливы - это оливки (если они зеленого цвета, потому что еще не дозрели) и маслины (черные, полностью созревшие, маслянистые плоды).
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!
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