«МаслИчный» или «мАсличный» - как правильно?

31.03.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Осенью будут собирать маслИчные культуры - или мАсличные? Как правильно поставить ударение?

Есть и мАсличный, и маслИчный, только это не одно и то же.

Растения, из плодов которых делают масло (подсолнечное, кукурузное, кунжутное и другие), называются мАсличными. И запомнить просто: дающие мАсло - мАсличные.

Ударение сохранится на первом слоге. Правильно сообщить: «Завершился сбор мАсличных культур».

А «маслИчный», с ударением на втором слоге, относится не к «маслу», а к «маслине». Это название плода оливкового дерева: маслИчная ягода, маслИчная ветвь.

Свое название дерево олива получило от греческого elaion - «масло», в латыни оно зазвучало как оleum. Между прочим, этот корень живет в знакомых словах оладья (буквально «масленое»)» и линолеум (буквально «лен, пропитанный маслом»). От этого же греческого корня произошло название дерева олива.

Интересный факт: по-русски плоды оливы - это оливки (если они зеленого цвета, потому что еще не дозрели) и маслины (черные, полностью созревшие, маслянистые плоды).

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!