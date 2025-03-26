Чем помыть окна, если нет специального средства?

26.03.2025 | 13:44

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь помыть окна в квартире, но нет средства. Чем его можно заменить?

Ответ специалиста

Если у вас нет специальных средств, можно использовать подручные - вам понадобятся уксус 9% и газета.

Есть действенный способ, которому отдают предпочтение многие домохозяйки: уксус нужно развести в воде в пропорции 1:2 и полученным средством обильно смочить стекла.

Затем возьмите газету и, плотно ее скомкав, трите поверхности круговыми движениями.

В отличие от тряпок, бумага не оставит разводов и кусочков ткани, при этом она хорошо впитывает грязь.

Чтобы удалить старые пятна на рамах, в раствор можно добавить 1 столовую ложку спирта.