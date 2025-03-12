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Ликбез

Как можно спасти подгоревшую еду?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что делать, если еда чуть подгорела и из-за этого появились неприятный привкус и запах? Можно ли как-то это исправить, или только выкидывать теперь?

Ответ специалиста

Если вы заметили, что еда подгорела, не стоит сразу расстраиваться – возможно, ее удастся спасти. Как это сделать, рассказал кулинарный эксперт.

Существуют разные способы вернуть блюду вкус. Выбор зависит от того, что именно вы готовите. Неизменно одно: всегда перекладывайте уцелевшую часть еды в чистую посуду, не перемешивая с подгоревшей.

Спасти молочную кашу можно, добавив соды - пара щепоток перебьет горечь. С запахом справится кусочек хлеба: положите его сверху, накройте блюдо и оставьте на 10 минут.

Неприятный привкус супа или, например, рагу получится устранить ложкой сливочного масла.

Если вы поздно вспомнили про жаркое или плов, исправить положение помогут яблоко или груша благодаря фруктовым кислотам. Для этого нужно добавить их кусочки в блюдо и потушить все вместе несколько минут.

Если подгорел соус, процедите его через марлю, а затем положите в то, что осталось, ложку крахмала, предварительно разведенного в воде. Спустя пару минут масса должна стать однородной.

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