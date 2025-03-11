Можно ли взять отпуск сразу после декрета?

Вопрос от интернет-пользователя
Можно ли сразу после декрета уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск?
Ответ специалиста
Да, женщина имеет право уйти в отпуск сразу по окончании декрета, рассказали в Минтруде РФ.
Кроме того, взять оплачиваемый перерыв можно после отпуска по беременности и родам и затем оформить отпуск по уходу. Сразу выйти на работу тоже не воспрещается, если с малышом будет сидеть другой родственник.
«Во всех случаях вы можете использовать все дни ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от графика отпусков в вашей организации и стажа работы у данного работодателя», - рассказали специалисты.
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