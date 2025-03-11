Можно ли взять отпуск сразу после декрета?

11.03.2025 | 14:45

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли сразу после декрета уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск?

Ответ специалиста

Да, женщина имеет право уйти в отпуск сразу по окончании декрета, рассказали в Минтруде РФ.

Кроме того, взять оплачиваемый перерыв можно после отпуска по беременности и родам и затем оформить отпуск по уходу. Сразу выйти на работу тоже не воспрещается, если с малышом будет сидеть другой родственник.

«Во всех случаях вы можете использовать все дни ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от графика отпусков в вашей организации и стажа работы у данного работодателя», - рассказали специалисты.