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Ликбез

Что такое офшор и как появилось слово?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Из новостей узнаем, что какие-то предприятия переводят деньги в офшор. Это плохо или хорошо? Что значит слово «офшор» и как оно появилось?

Английское сочетание существительного с предлогом off shore (буквально - «вне берега, далеко от берега») в середине XX века было переосмыслено как единый экономический термин, который означает «бизнес, финансово-кредитные операции за пределами страны».

В русском языке «офшор» одну букву Ф утратил и пишется слитно, без дефиса.

Некоторые бизнесмены ведут дела через офшорные компании, или, как говорят, работают в офшорах. Почему? Потому что некоторые страны (как правило, маленькие островные государства) разрешают регистрировать на своей территории финансовые компании других государств и предоставляют защиту инвестиций и значительные налоговые льготы.

Это вполне законно. В России, например, деятельность в офшорах регулируется валютным законодательством, за офшорными компаниями следит Центробанк.

Понимать значения слов - значит, говорить и писать грамотно!

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