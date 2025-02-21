Можно ли потратить маткапитал на другого ребенка?

21.02.2025 | 16:05

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли направить маткапитал на образование ребенка, если сертификат получен на другого?

Ответ специалиста

Закон разрешает тратить средства материнского капитала на образование любого ребенка в семье, рассказали специалисты Минтруда России. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг.

Деньги могут быть направлены на учебу как родных, так и усыновленных детей, но не старше 25 лет, пояснили эксперты.

При этом важно учесть, что оплатить обучение в школе, колледже или вузе можно только после исполнения 3 лет ребенку, на которого получен маткапитал. Яслей и детсада это не касается.