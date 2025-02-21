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Что такое наваждение и как написать слово?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Не знаю, что было, наваждение какое-то». Что такое наваждение и как грамотно написать слово?

Правильно - с гласной А в корне: «наваждение». Сегодня это слово обозначает непонятное явление, необъяснимый случай.

Удивляемся - восклицаем: «Что за наваждение!» Почему? По суеверным представлениям, наваждение - это то, «что внушено злой силой с целью соблазнить, увлечь чем-то, запутать».

Родилось слово в старославянском языке, где обозначало обман - от глагола «навадити» (обмануть). В современном русском сохранился его разговорный родственник «повАдиться», так что А в корне можно проверить им.

Все эти слова восходят к старинному глаголу «вАдити» (манить, привлекать). Поэтому «повадиться» - значит «ходить туда, где что-то манит, соблазняет» и «делать то, что привлекает». Только оценивается это действие негативно, потому что можно обмануться и попасть в беду.

Недаром русская пословица предупреждает: «Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить». А появится привычка делать что-то плохое - тогда накажут, чтобы другим неповадно было.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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