19.02.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На завтрак съел несколько печенИЙ. Или печеньЕВ? Как правильно?

В русском языке есть слово «печенье», которое означает кондитерское изделие из испеченного теста, пишется с мягким знаком перед конечным Е. Печением (с И перед Е) называется сам процесс приготовления пищи в печи, например печенИе печенЬя.

И то, и другое в форме родительного падежа множественного числа пишутся как «печенИЙ». А «печеньЕВ» - ошибка.

Слова понятны, однако их употребление связано с множеством нюансов, которые отражает грамматика (падежи): «купить (что?) печенье» - значит, речь об определенном сорте или объеме; «купить (чего?) печенья» - то есть именно его, а не сахара, причем не важно, в каком количестве.

Будем внимательны: строгая норма этого слова не имеет множественного числа: пить чай с печеньем и съесть его пять штук. Как же считать печенье - только штуками?

Оказывается, в разговорном стиле, в неофициальном общении допустимы формы множественного числа: два печенья, пять или шесть печений. А ласковые названия имеют вполне законные формы множественного числа: и «печеньица», и «печенюшки», и совсем молодое словечко «печеньки».

Будем говорить грамотно!