Сетевое издание|18+|Вторник|17 дек 2024|13:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Что означает выражение «дать добро»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Министерство просвещения одобрило внедрение новых стандартов, или, как говорится, дало добро. Почему так говорят? Что значит «дать добро»?

Дать добро - это, конечно, не отдать какое-то нажитое имущество. У слова «добро» в современном языке много значений.

Добро - это вообще все хорошее, положительное, направленное во благо: нет худа без добра; от добра добра не ищут.

Кроме того, добром называют вещи, скарб, имущество: забирай свое добро; жить-поживать да добра наживать.

Также в знак согласия говорят: добро!

И уже мало кто помнит, что в русской азбуке буква Д назвалась тоже «добро». Из букв алфавита Г, Д, Е складывалась фраза «глаголь добро есть».

Устойчивый оборот «дать добро», вероятнее всего, обязан своим появлением флоту. Когда не было радио и электронных систем связи, у моряков существовал свод сигналов, которые подавались специальными флажками. Тот, который соответствовал букве Д («добро»), означал «да, согласен, разрешаю».

Постепенно выражение вошло в обиход. Всем хорошо известна фраза «таможня дает добро» (т. е. разрешает) из фильма «Белое солнце пустыни».

Будем говорить грамотно и выразительно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте