Что означает выражение «дать добро»?

16.12.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Министерство просвещения одобрило внедрение новых стандартов, или, как говорится, дало добро. Почему так говорят? Что значит «дать добро»?

Дать добро - это, конечно, не отдать какое-то нажитое имущество. У слова «добро» в современном языке много значений.

Добро - это вообще все хорошее, положительное, направленное во благо: нет худа без добра; от добра добра не ищут.

Кроме того, добром называют вещи, скарб, имущество: забирай свое добро; жить-поживать да добра наживать.

Также в знак согласия говорят: добро!

И уже мало кто помнит, что в русской азбуке буква Д назвалась тоже «добро». Из букв алфавита Г, Д, Е складывалась фраза «глаголь добро есть».

Устойчивый оборот «дать добро», вероятнее всего, обязан своим появлением флоту. Когда не было радио и электронных систем связи, у моряков существовал свод сигналов, которые подавались специальными флажками. Тот, который соответствовал букве Д («добро»), означал «да, согласен, разрешаю».

Постепенно выражение вошло в обиход. Всем хорошо известна фраза «таможня дает добро» (т. е. разрешает) из фильма «Белое солнце пустыни».

Будем говорить грамотно и выразительно!