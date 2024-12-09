«ЧУдно» или «чуднО» - где ударение?

09.12.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Понравилось?» - «Да как-то чуднО все это». Или все-таки чУдно? Как правильно поставить ударение?

Конечно, есть два варианта: чУдно и чуднО, чУдный и чуднОй. И те, кто владеет русским, понимают, что разница не только в ударении, но и в значении.

Понятно, эти слова восходят к существительному «чудо». Когда-то в древнем, праславянском языке оно звучало как cudo, с начальным звуком К. Поэтому тот, кто творит чудеса, - кудесник.

Чудо (в общем смысле) - «диво, сверхъестественное явление». А то, что вызывает удивление, может быть «прекрасным, волшебным, сказочным», таким, что мы называем чУдным, с ударением на первый слог: чУдная погода, чУдный и дар; чУден Днепр при тихой погоде; чУдно провели время - значит «прекрасно».

Однако стоит ударению переместиться на окончание (чуднОй), изменится значение: тоже удивительный, но потому что не прекрасный, а «странный». Одно дело видеть чУдный сон, другое - чуднОй, «странный, необычный». ЧУдный человек вызывает восхищение, а чуднОй настораживает: ведет себя, говорит чуднО.

Будем говорить грамотно и чУдно!