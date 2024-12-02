«ЗаклЮчим» или «заключИм» договор?

02.12.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Не волнуйтесь, - говорят нам, - работу выполним в срок, давайте заклЮчим договор». Или заключИм? Куда поставить ударение в слове?

Договор мы не заклЮчим - это ошибка. Правильно заключИм.

Глаголы с корнем «ключ» («включить», «отключить», «заключить», «подключить» и др.) сегодня часто произносят неправильно с точки зрения нормы. Ученые-языковеды, которые наблюдают за изменениями, происходящими в языке, констатируют: ударение в этих глаголах мы все чаще ставим на корень. Однако норма предписывает этого не делать - пока.

Запомнить правило просто: если в глаголе есть -ключ-, он всегда безударный, ударение только на следующий за ним слог.

Поэтому неважно, в объятья или в заточение: заключУ, заключИм, заключИшь, заключИте, заключИт и заключАт. И гарантию даст не заклЮченный, а заключЕнный договор. Если он вовремя заключЕн.

Проверим также, включЕн или отключЕн телефон. И решим: включИм его или отключИм.

ИсключИм из этого списка только глаголы с приставкой вы-, она по традиции всегда ударная. Так что, хотя вЫключим, но включИм.

Чтобы не запутаться, заглянем в словарь и будем говорить грамотно!