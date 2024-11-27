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Как появилось и что значит слово «животрепещущий»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: «Вы затронули животрепещущую тему или животрепещущий вопрос». Что это значит - животрепещущий?

Слово родилось в профессиональной среде торговцев рыбой. Сначала оно и относилось исключительно к рыбе, определяло ее свежесть. Особенно ценится только что выловленная, которая еще живет: бьется, подпрыгивает, как будто трепещет.

Так и родилось слово «животрепещущий». Сначала оно использовалось в прямом значении. Рыбаки варили уху из животрепещущих ершей или щук, на рынке продавали животрепещущую малосольную рыбу - ее засолили, едва поймав.

Но уже в 30-е годы XIX века слово приглянулось писателям, оно давало возможность выразить мысли образно. И животрепещущим стали называть все волнующееся, зыбкое, колеблющееся, шаткое, неустойчивое, находящееся в постоянном движении.

Наконец родилось значение, которое дожило до наших дней: «животрепещущий» значит «насущный, актуальный». И тему, и новость, и вопрос, которые живут и волнуют в настоящий момент, мы образно называем животрепещущими.

Недаром Гоголь говорил, что нет в мире слова, «которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».

Будем говорить грамотно!

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