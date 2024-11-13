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Ликбез

На порядок больше - это на сколько?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Слишком дорого в этом магазине? Ничего, купим в другом, там цены отличаются в разы и на порядок. Интересно, на порядок - это на сколько?

Когда говорят «выше (или больше) на порядок», подразумевают «намного (значительно, гораздо) больше». Если при этом кипят эмоции, не беда, но когда нужна точность, оборот становится ошибкой. В математике и смежных науках термин «порядок» означает группы чисел: десятки, сотни, тысячи и т. д.

«Порядок» в десятеричной системе счисления подразумевает увеличение в 10 раз. Получается, когда говорят, что торты подорожали на порядок, это значит, что их цена выросла десятикратно: вчера сто рублей, сегодня - уже тысяча. Так что будем внимательны.

А выражение «в разы», ставшее популярным недавно, в официальном общении лучше не использовать - звучит грубовато. К тому же ни о какой точности речь не идет, это всего лишь эмоциональная оценка количества, причем неопределенного. Как быть? Есть синонимы - не «в разы», а «в несколько» или «во много раз».

Будем говорить грамотно!

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