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Ликбез

Как верно - «безЫнтересный» или «безИнтересный»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Одни кинопремьеры вызывают интерес, другие оказываются безынтересными. Как грамотно написать - «безИнтересный» или «безЫнтересный»? Через И или Ы?

Вспомним правило, которое изучали в 5-м классе: если корень начинается с И, как в слове «интерес», а приставка оканчивается на согласный, как, например, «без-», то при написании И должна поменяться на Ы.

Из примеров - «интересный»/«безынтересный», «играть»/«сыграть», «итог»/«подытожить» и так далее.

Без исключений не обошлось. Правило применяется только к словам с русскими приставками. После иноязычных начальная корневая И сохранится: «чтобы не распространялась инфекция, проведем дезинфекцию».

Вместе с тем - «предынфарктное состояние» (И меняется на Ы по правилу), но «постинфарктная реабилитация» (после латинской приставки «пост-» пишется И).

Сохраняется буква также после приставок «меж-» и «сверх-», поэтому слова наподобие «межинститутский» и «сверхинтересный» пишутся через И.

Будем говорить и писать грамотно!

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