Откуда появилось и что означает слово «рацион»?

02.11.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Если нездоровится, медики советуют пересмотреть рацион питания. Или просто рацион? Как правильно и что означает слово?

«Рацион», согласно словарю, сегодня означает «пищевой паек, порцию пищи или корма определенного состава, рассчитанную на известный срок».

Поэтому «рацион питания» - избыточное сочетание, ошибка. Достаточно простого «рацион».

На сутки - суточный рацион, на каждый день - ежедневный рацион, у спортсменов не только спортивный режим, но и рацион.

Объяснить значение поможет история. Слово восходит к латинскому глаголу со значением «считать, рассуждать». И ratio означало первоначально «счет, расчет, меру», а затем - «разум». Поэтому «рациональный» - буквально «основанный не на эмоциях, а на расчете», «разумный».

Понятно: кто хочет быть здоровым, должен питаться разумно, рационально. А для этого следует определить, какие продукты понадобятся и сколько - то есть рассчитать порции пищи, личный рацион.

Даже в праздники гастрономические предпочтения должны быть, конечно, рациональными.

Будем говорить грамотно!