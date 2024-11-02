Сетевое издание|18+|Суббота|2 ноя 2024|20:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Откуда появилось и что означает слово «рацион»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Если нездоровится, медики советуют пересмотреть рацион питания. Или просто рацион? Как правильно и что означает слово?

«Рацион», согласно словарю, сегодня означает «пищевой паек, порцию пищи или корма определенного состава, рассчитанную на известный срок».

Поэтому «рацион питания» - избыточное сочетание, ошибка. Достаточно простого «рацион».

На сутки - суточный рацион, на каждый день - ежедневный рацион, у спортсменов не только спортивный режим, но и рацион.

Объяснить значение поможет история. Слово восходит к латинскому глаголу со значением «считать, рассуждать». И ratio означало первоначально «счет, расчет, меру», а затем - «разум». Поэтому «рациональный» - буквально «основанный не на эмоциях, а на расчете», «разумный».

Понятно: кто хочет быть здоровым, должен питаться разумно, рационально. А для этого следует определить, какие продукты понадобятся и сколько - то есть рассчитать порции пищи, личный рацион.

Даже в праздники гастрономические предпочтения должны быть, конечно, рациональными.

Будем говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте