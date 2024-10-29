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Ликбез

В чем разница между апартаментами и квартирой?

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Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь покупать жилье, нашел очень красивую квартиру, но оказалось, что это апартаменты. Чем они отличаются?

Ответ специалиста

Главное отличие апартаментов от квартир - их статус. Они не относятся к жилым помещениям, это коммерческая недвижимость, следовательно, вы не сможете оформить постоянную регистрацию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«И даже временную далеко не всегда - только в апартаментах гостиничного типа или если управляющая компания исполняет функции гостиничного оператора», - отметили специалисты.

В итоге вы не получите социальные льготы, субсидии, скидки на оплату ЖКУ, которые привязаны к месту регистрации.

При этом нельзя приобрести апартаменты на материнский капитал, а на ипотеку не действуют льготные программы. Не предусмотрен и налоговый вычет.

Есть разница также в коммунальных платежах. Несмотря на то что апартаменты обычно дешевле квартир, услуги в них стоят дороже из-за коммерческого статуса. В среднем цена выше на 15%. Налог тоже больше - от 0,5% до 2% от кадастровой стоимости.

«Так как апартаменты находятся в нежилых зданиях, там не действуют ГОСТы, СанПиНы и Жилищный кодекс. То есть, например, поблизости может не оказаться детского сада, школы и поликлиники. Или в помещении будет недостаточно солнечного света. Также могут попасться соседи, которые будут шуметь даже ночью - и они имеют на это право, ведь помещение по закону нежилое», - предупредили эксперты.

Если вы приобретете апартаменты на стадии котлована, в случае банкротства застройщика вернуть деньги будет сложнее.

«Дольщика признают кредитором лишь третьей или четвертой очереди, а не первой, как в случае с квартирой», - объяснили специалисты.

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