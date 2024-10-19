Что такое кешбэк и каким он бывает?

19.10.2024 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что такое кешбэк, каким он бывает и как им пользоваться?

Ответ специалиста

Кешбэк - это вознаграждение за сумму, которую вы потратили при оплате покупки банковской картой. Банки и магазины предлагают бонусы, чтобы привлечь клиентов, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Кешбэк может начисляться в виде реальных денежных сумм, а также баллами или «милями», которыми можно оплачивать новые покупки.

«Схема выплаты бывает разной:

1. Фиксированная ставка. Определенный процент возвращается за любые покупки по карте.

2. Прогрессивная ставка. Размер процента возврата зависит от ваших трат: чем они больше, тем выше ставка. Например, при ежемесячных покупках по карте на сумму до 10 тыс. руб. кешбэк может начисляться по ставке 1%, при тратах от 10 тыс. до 50 тыс. руб. - по ставке 2% и так далее.

3. Типы расходов. Вы получаете повышенный кешбэк за покупку товаров определенных категорий или у компании - партнера банка», - отметили специалисты.

Кешбэк помогает сэкономить на покупках, но важно не поддаваться соблазну и не делать импульсивных трат ради него.