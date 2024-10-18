Сетевое издание|18+|Пятница|18 окт 2024|20:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Ликбез

«Аранжировка» или «оранжировка» - как правильно?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На магазине цветов висит объявление «Аранжировка букетов». Некоторые прохожие возмущаются: «Ошибка! Надо «оранжировка». Кто прав и что означает слово?

Нет в языке никакой «оранжировки». Правильно - «АрАнжИровка». Понять значение и написать грамотно помогут знакомые слова.

Немецкое «ранг» появилось в русском языке в эпоху Петра I в значении «чин». И сейчас понимается так же: звание чин, разряд. А родственное французское «ранжир», тоже начиная с Петра I, использовалось в военном деле в значении «строй по росту».

И это не случайно: базовое значение в обоих словах - «расположение по порядку». То ли от французского arranger, то ли от немецкого arrangieren родился русский глагол «аранжИровать», с буквальным значением «устраивать, упорядочивать».

Обратим внимание на ударение: «аранжировАть» - ошибка; правильно - «аранжИровать». Проверка - «ранжИр».

Слово «аранжировка» используется сегодня как музыкальный термин, когда говорят об обработке музыкального произведения, переложении мелодии для исполнения на разных музыкальных инструментах. В этом точно нужен порядок, как и в составлении букетов, то есть в их аранжировке.

Будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте