«Аранжировка» или «оранжировка» - как правильно?

18.10.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На магазине цветов висит объявление «Аранжировка букетов». Некоторые прохожие возмущаются: «Ошибка! Надо «оранжировка». Кто прав и что означает слово?

Нет в языке никакой «оранжировки». Правильно - «АрАнжИровка». Понять значение и написать грамотно помогут знакомые слова.

Немецкое «ранг» появилось в русском языке в эпоху Петра I в значении «чин». И сейчас понимается так же: звание чин, разряд. А родственное французское «ранжир», тоже начиная с Петра I, использовалось в военном деле в значении «строй по росту».

И это не случайно: базовое значение в обоих словах - «расположение по порядку». То ли от французского arranger, то ли от немецкого arrangieren родился русский глагол «аранжИровать», с буквальным значением «устраивать, упорядочивать».

Обратим внимание на ударение: «аранжировАть» - ошибка; правильно - «аранжИровать». Проверка - «ранжИр».

Слово «аранжировка» используется сегодня как музыкальный термин, когда говорят об обработке музыкального произведения, переложении мелодии для исполнения на разных музыкальных инструментах. В этом точно нужен порядок, как и в составлении букетов, то есть в их аранжировке.

Будем говорить и писать грамотно!