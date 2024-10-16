Откуда появилось выражение «ложь во спасение»?

16.10.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Да, солгал, - говорит кто-то, оправдываясь, - но это была ложь во спасение». Что это значит?

Кажется, значение оборота прозрачно - солгать, то есть сказать неправду, чтобы спасти кого-то. Это допустимо и оправданно, если на кону жизнь или здоровье человека: солгать, чтобы спасти раненого солдата от врагов; солгать неизлечимо больному, скрыв диагноз.

Но почему об этом говорят высоким слогом - ложь не «для спасения», а «во спасение», как, например, «во благо»?

Оказывается, выражение исходит из Библии. Но оправдания лжи во спасение там нет. Это результат неправильного перевода.

Первоначально на церковнославянском фраза звучала так: «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своея не спасется». «Ложь» здесь не существительное, а прилагательное при слове «конь».

На современный русский можно перевести как «ненадежен конь во спасение, не избавит великой силой своей», что значит «даже на быстром коне (он ненадежен) не спастись от праведного суда».

Очень скоро фраза стала непонятной, и слово «конь» из нее исчезло. А выражение превратилось в крылатое, но с совершенно другим значением.

Будем говорить грамотно и выразительно!