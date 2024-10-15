15.10.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как уберечь ребенка от интернет-шантажа и что делать, если он все-таки попал в беду?

Ответ специалиста

Часто мошенники шантажируют подростков в соцсетях и мессенджерах, угрожая выложить их личные фото в интернете. Специалисты портала «Объясняем.рф» совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде и киберполицией России рассказали, как обезопасить несовершеннолетних.

Есть несколько видов интернет-шантажа.

«1) Эмоциональный. Ребенка заставляют выполнить преступные действия, угрожая компроматом.

2) Финансовый. Преступники вымогают деньги или подарки в обмен на молчание или бездействие.

3) «Сексторшн». Злоумышленники угрожают прислать родным или друзьям интимные фото либо видео, которые получили обманным путем.

4) Фейки. С участием ребенка создают дипфейки и грозят распространить поддельные фото и видео как настоящие», - перечислили специалисты.

Мошенники ищут подростков, которые много времени проводят в соцсетях, входят к ним в доверие и обманом получают личные данные, фото и видео. Потом начинают шантажировать.

Признаками того, что ребенок попал в беду, могут быть замкнутость, появление незнакомых аккаунтов в списках друзей, блокировка родителей в соцсетях.

Если вам стало известно, что подростка шантажируют, нужно немедленно прекратить его общение со злоумышленником, собрать доказательства и обратиться в полицию. Также важно поддержать и успокоить ребенка.

Эксперты дали советы, как защитить несовершеннолетних. Для этого необходимо настроить приватный доступ к их аккаунтам, объяснить, что нельзя делиться личными данными с незнакомцами, также родителям стоит следить за тем, как ведут себя дети в Сети, установить на их устройства антивирус.