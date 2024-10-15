Сетевое издание|18+|Вторник|15 окт 2024|20:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Ликбез

Как уберечь ребенка от интернет-шантажа?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Как уберечь ребенка от интернет-шантажа и что делать, если он все-таки попал в беду?

Ответ специалиста

Часто мошенники шантажируют подростков в соцсетях и мессенджерах, угрожая выложить их личные фото в интернете. Специалисты портала «Объясняем.рф» совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде и киберполицией России рассказали, как обезопасить несовершеннолетних.

Есть несколько видов интернет-шантажа.

«1) Эмоциональный. Ребенка заставляют выполнить преступные действия, угрожая компроматом.

2) Финансовый. Преступники вымогают деньги или подарки в обмен на молчание или бездействие.

3) «Сексторшн». Злоумышленники угрожают прислать родным или друзьям интимные фото либо видео, которые получили обманным путем.

4) Фейки. С участием ребенка создают дипфейки и грозят распространить поддельные фото и видео как настоящие», - перечислили специалисты.

Мошенники ищут подростков, которые много времени проводят в соцсетях, входят к ним в доверие и обманом получают личные данные, фото и видео. Потом начинают шантажировать.

Признаками того, что ребенок попал в беду, могут быть замкнутость, появление незнакомых аккаунтов в списках друзей, блокировка родителей в соцсетях.

Если вам стало известно, что подростка шантажируют, нужно немедленно прекратить его общение со злоумышленником, собрать доказательства и обратиться в полицию. Также важно поддержать и успокоить ребенка.

Эксперты дали советы, как защитить несовершеннолетних. Для этого необходимо настроить приватный доступ к их аккаунтам, объяснить, что нельзя делиться личными данными с незнакомцами, также родителям стоит следить за тем, как ведут себя дети в Сети, установить на их устройства антивирус.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте