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Ликбез

Что такое оплата долями и как она работает?

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Вопрос от интернет-пользователя

На маркетплейсах предлагают оплатить покупку долями. Что это такое?

Ответ специалиста

Оплата долями - это способ купить товар, отдав деньги за него частями и без процентов. Как это работает, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Цена товара разбивается на несколько равных частей. Сначала вы платите только первую, остальные автоматически списываются с карты через определенные периоды - например, раз в две недели. Постепенно вы расплачиваетесь полностью», - отметили специалисты.

В отличие от рассрочки, на оплату долями дается меньший срок - месяц-два. Все условия прописаны в публичной оферте. Кредитный договор не заключается.

При оплате долями владелец сервиса сразу перечисляет всю сумму продавцу, а затем возвращает ее себе, принимая платежи от покупателя.

За просрочкой следуют санкции.

«Вас могут внести в список недобросовестных покупателей. Тогда не сможете снова оформить покупку частями в этом магазине. Владелец сервиса будет действовать так же, как и любой кредитор: вам начислят штрафы, которые описаны в публичной оферте. Если слишком затянете с платежом, провайдер может обратиться в суд», - объяснили эксперты.

На кредитную историю покупки, оплаченные таким способом, не влияют.

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