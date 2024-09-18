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Ликбез

Что означает и как пишется слово «этикет»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Куда бы мы ни пришли, чтобы не попасть впросак, важно соблюдать этикет. Что это такое и как грамотно написать слово?

Правильно - «этикет» (сначала Э, вторая гласная - И). Проверить поможет родственное английское ticket (билет).

Слово появилось в русском языке в XVIII веке, а само по себе возникло при французском короле Людовике XIV. Тогда каждому приглашенному ко двору вручали специальную карточку (билет, как сказали бы мы сегодня, или этикетку), в которой указывались должность и обязанности гостя и правила поведения во дворце.

Со временем слово «этикет» стало означать и сам порядок поведения, установленный в обществе.

При королевском дворе бытует придворный этикет, для общения представителей разных стран есть дипломатический. У всех народов и сообществ - свой этикет. Если во время обеда у папуасов Новой Гвинеи в вас бросили кость, это значит, что поделились едой, проявив тем самым дружеское расположение. Засиделись в гостях у итальянцев - хозяин поглаживает щеки, вежливо намекая: беседа настолько затянулась, что начинает расти борода, пора домой.

Будем следовать нормам этикета и говорить грамотно!

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