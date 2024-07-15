Как правильно - унИвЕрсИтет или унЕвИрсЕтет?

15.07.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Студенты отправляются кто в институт, кто в университет. А как пишется это слово, унИвЕрсИтет или унЕвИрсЕтет? Что оно означает?

УнИверсИтет - так правильно писать. Одну из гласных проверим словечком из студенческого жаргона - «унивЕр». Остальные придется запомнить.

«Университет» - принятое во многих странах название высшего учебного заведения. Чтобы объяснить, откуда оно взялось, придется обратиться к латыни. Оказывается, латинское «универсум» значило «вселенная», «мир», а «универсалис» - «всемирный».

Из латинского сочетания universitas litterarum («совокупность всех наук») родилось слово «университет». Им стали называть учебные заведения, в которых изучали все известные в то время науки. Этим они отличались от институтов, которые и сегодня держатся более узкой специализации.

В структуру университета может входить множество институтов: политехнический, педагогический, медицинский, юридический и другие. Это универсальное учебное заведение.

Неслучайно со временем прилагательное «универсальный» расширило значение. И сегодня не только в русском, но и во всех европейских языках понимается как «разносторонний», «всеобъемлющий» или «выполняющий всевозможные задачи».

Будем говорить и писать грамотно!