Что такое лавсан и почему так называется?

10.07.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Покупаем костюм, нас уверяют: ткань не мнется, шерсть с лавсаном. Что такое лавсан и как правильно написать слово?

В середине ХХ веке человечество научилось создавать, синтезировать новые материалы, не уступающие по качеству натуральным, а по некоторым свойствам - превосходящие их.

Названия пришлось придумывать. Например, слово «поролон» (пишется с тремя О) обозначает легкий и эластичный пористый синтетический материал. Оно стало нарицательным в русском языке благодаря торговому названию шведской фирмы Porolon, а родилось от сокращенного названия нового вещества - пенополиуретана.

Прочный капрон появился в середине XX века, обозначили его английским словом с латинским корнем capra, что значит «коза». «Капрон» - сокращение слова «капролактам»: синтезированное вещество содержало белок, который содержится в козьем молоке.

«Лавсан» - тоже сокращение, но уже исконно русское. Оно родилось из названия «Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук», где полезное вещество и было разработано.

История слов напомнит о достижениях науки и поможет писать грамотно!