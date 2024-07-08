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Ликбез

Как правильно: померЕть, померЯть или померИть?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Платье хорошее, только нужно померить. А как правильно написать, какая гласная буква после корня: померЕть, померЯть или померИть?

Конечно, русская орфография непроста. Однако стоит ее освоить, чтобы не попасть впросак.

Если выберем гласную Е после корня, придется и ударение поставить на Е: померЕть. Это значит «умереть». Вряд ли мы захотим умирать в новом платье.

Если напишем Я, то это тоже неверный выбор: померЯть - ошибка.

Согласно правилу, в глаголах с корнем -мер- в значении «мера» пишем И: мерИть, померИть, измерИть, замерИть. И сохранится в прошедшем времени глаголов: мерИл, померИл, измерИл, замерИл. Все это глаголы второго спряжения, и в настоящем и будущем времени правильно: я мерЮ, померЮ, ты мерИшь, померИшь, он мерИт, померИт. А они не мерЯют, а мерЯт. Это строгая норма.

Будем внимательны: в причастиях прошедшего времени и отглагольных прилагательных И поменяется на Е: померИть, но померЕнное платье, измерИть, но измерЕнная длина, замерИть, но замерЕнные показания счетчика.

Будем говорить и писать грамотно!

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