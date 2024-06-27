На какой срок могут дать инвалидность?

27.06.2024 | 16:30

Вопрос от интернет-пользователя

На сколько дают инвалидность ребенку и как ее можно продлить? Слышал, что всем назначают категории на разный срок.

Ответ юриста

Категорию «ребенок-инвалид» дают на 1, 2 года и 5 лет либо до 14-летия или 18-летия, рассказали эксперты портала госуслуг.

«После совершеннолетия оформляют инвалидность I, II или III группы. I группа устанавливается на 2 года, II и III группы - на 1 год. В определенных случаях - бессрочно», - объяснили специалисты.

Чтобы получить/продлить инвалидность, нужно записаться на прием к врачу в поликлинику по месту прикрепления, пройти обследование и получить направление на медико-социальную экспертизу. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«После проведения обследований и при наличии показаний поликлиника самостоятельно отправит направление в бюро МСЭ в течение 3 рабочих дней. В случае отказа в направлении на МСЭ поликлиника выдаст заключение врачебной комиссии медицинской организации. Гражданин или его законный представитель вправе обжаловать данное решение», - отметили эксперты.

После получения направления пациента должны пригласить пройти экспертизу. Сделать это можно и на дому, если человек не может прийти лично по состоянию здоровья.

Затем инвалиду выдадут заключение.