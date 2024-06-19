Как правильно написать - «юНость» или «юННость»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Хорошее время - юность. Но хорошо и написать это слово грамотно. Сколько в нем Н - две или одна?
Правильно писать «юНость» - с одной буквой Н.
Одно из самых трудных правил русской орфографии определяет количество Н в словах. Есть небольшая группа таких, чье происхождение невозможно объяснить с позиций современного языка. В них стоит одна Н, и это нужно просто запомнить: зелеНый, румяНый, багряНый, пряНый, юНый.
По правилу, в существительных сохраняется столько же Н, сколько в словах, от которых они образованы: «пряНый» - одна Н, значит, столько же надо ставить в «пряНость».
Юность - время юных. Раз «юНый» пишется с одной Н, значит, и «юность» тоже.
Если же в прилагательном пишутся две Н, то и в существительном они сохранятся. Важно разобраться, что от чего образовано. Например, «длиНа» - с одной буквой Н, образованное с помощью суффикса «-н-» прилагательное - с двумя («длиННый»). А существительное от прилагательного «длиННый» эти две Н сохранит: «длиННый» - «длиННота».
Всегда обратимся к словарю, чтобы не допустить ошибки и написать слово грамотно.