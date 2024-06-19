Сетевое издание|18+|Среда|19 июн 2024|21:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Как правильно написать - «юНость» или «юННость»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хорошее время - юность. Но хорошо и написать это слово грамотно. Сколько в нем Н - две или одна?

Правильно писать «юНость» - с одной буквой Н.

Одно из самых трудных правил русской орфографии определяет количество Н в словах. Есть небольшая группа таких, чье происхождение невозможно объяснить с позиций современного языка. В них стоит одна Н, и это нужно просто запомнить: зелеНый, румяНый, багряНый, пряНый, юНый.

По правилу, в существительных сохраняется столько же Н, сколько в словах, от которых они образованы: «пряНый» - одна Н, значит, столько же надо ставить в «пряНость».

Юность - время юных. Раз «юНый» пишется с одной Н, значит, и «юность» тоже.

Если же в прилагательном пишутся две Н, то и в существительном они сохранятся. Важно разобраться, что от чего образовано. Например, «длиНа» - с одной буквой Н, образованное с помощью суффикса «-н-» прилагательное - с двумя («длиННый»). А существительное от прилагательного «длиННый» эти две Н сохранит: «длиННый» - «длиННота».

Всегда обратимся к словарю, чтобы не допустить ошибки и написать слово грамотно.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте