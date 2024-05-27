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Ликбез

Как правильно - кАрдинально или кООрдинально?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: «Проблему надо решать кардинально». И пишут: «координально». Нет ли здесь ошибки, может быть правильно «кардинально»?

Правильно с А: кАрдинально. КООрдинально, с двумя О - грубая ошибка. Такого слова просто нет. Не будем путать разные слова с созвучным началом.

Из школьного курса математики вспоминаем «координаты». Два О на стыке латинских приставки и корня. Приставка ко- означает «вместе», как например в знакомых «комиссия», «кооперация». А корень от латинского ordinatus - «упорядоченный».

«Координация» буквально и значит «упорядочение». Система координат помогает определить, где находится та или иная точка. Когда мы просим назвать координаты, имеем в виду точное место расположения.

Другое дело - «кардинальный», с первой гласной А, оно от латинского cardinalis, что значит «главный».

«Кардинал» (тоже через А) - высокий церковный чин у католиков. Он второй в иерархии после папы римского, но тоже главный. И словарь русского языка подтверждает эту связь значений: «кардинальный - главный, самый важный, существенный, основной».

Итак, проблему можно решить не кООрдинально, а только кАрдинально, то есть затронув самое главное, коренным образом.

Будем говорить и писать грамотно!

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