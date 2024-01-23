Как правильно перевозить питомцев в поезде?

23.01.2024 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Прочитал грустную историю про кота Твикса. Вопрос: как правильно перевозить животное, чтобы избежать подобного?

Ответ специалиста

Пассажир, перевозящий животное, должен обязательно за ним следить, иначе оно рискует потеряться, попасть в неприятности и даже погибнуть.

Как правильно перевозить домашних любимцев, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

«В поездах дальнего следования питомцу нужен отдельный билет. Он не понадобится, если вы выкупите все купе. Провозить животное можно не в любом вагоне. В кассах вам предложат специальные места, а при покупке билетов онлайн обратите внимание на значок-«лапку». Это значит, что в вагоне можно ехать с животными», - сообщили специалисты.

Если вы едете по России, мелким животным (небольшим собакам и кошкам, птицам) ветпаспорт не нужен.

Перевозить питомцев необходимо в корзинах, клетках и контейнерах.

«Размер переноски по сумме трех измерений не должен превышать 180 см», - объяснили эксперты.

Для путешествия с большими собаками, включая служебных, придется выкупать отдельное купе. Места оплачиваются по взрослому тарифу. На животных должны быть надеты намордники и поводки. Размещать таких питомцев необходимо на полу.

Если пассажир едет с собакой-проводником, то платить за животное не нужно. Его можно взять в вагон при наличии документа о прохождении спецобучения.