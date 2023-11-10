«ЮбЕлей» или «юбИлей» - как правильно?

10.11.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Что ни годовщина, то юбилей. Интересно, что означает слово и как написать его правильно: юбЕлей или юбИлей?

Правильно с гласной буквой И: юбИлей.

Слово пришло в русский язык из западноевропейских языков, но источник его - латынь. Jubilaeus (annus) - так римляне называли юбилейный год, в буквальном переводе - год ««шумно-радостный», год торжества. А сами позаимствовали слово из древнееврейского языка, в котором jobel значило «бараний рог, труба». Трубный звук, глас радостно возвещал начало праздника.

В слове «юбилей» отразилась память о древнееврейском обычае отмечать, по установлению Моисея, память выхода евреев из Египта каждые 50 лет.

Первоначально в русском юбилеем назвали торжество, празднество только «по поводу протекшего 50-летия, 100-летия, 1000-летия» - так объяснялось в словаре Даля в начале XIX века.

Сегодня юбилей человека, города, события празднуем не раз в 50 или 100 лет, а в честь любой так называемой круглой даты. По традиции число ее окачивается на ноль (50-, 60-, 70-летие) или 5 (55-летний или 365-летний юбилей).

Будем говорить грамотно и выразительно!