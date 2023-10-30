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Ликбез

Когда говорят «ибо» и что это значит?

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Объясняют что-то трудное, говорят: «Ибо это так». Интересно, что значит «ибо»?

«Ибо» - старинный союз, указывающий на причину. Его современные синонимы - «потому что» и «так как». Некоторые считают, что если заменить современное слово на его старинный синоним, то речь зазвучит внушительнее.

Но это не совсем так. Одни устаревшие слова забылись, другие живут, но ушли из литературного языка, третьи используются в книжно-поэтических стилях или в исторических романах, чтобы создать колорит эпохи.

Союзу «ибо» место именно там. Как и другому - «дабы». «Дабы» равен по значению современному «чтобы», его и стоит использовать и в школьном сочинении, и в общении официальном. А в неформальном - только ради шутки.

К тому же нужно быть уверенным, что означало старинное слово, чтобы (дабы) не попасть впросак, как герой комедии «Иван Васильевич меняет профессию». «Вельми понеже», - говорил он. «Понеже» значит «потому что, так как», «вельми» - «очень, весьма». «Вельми понеже» - бессмыслица.

А «паки, паки»? Это «опять, снова, еще раз». Немудрено, что царь Иван Васильевич в комедии не понял режиссера Якина.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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