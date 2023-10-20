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Ликбез

Что значит выражение «растекаться мыслью по древу»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Просят: говори по существу, хватит растекаться мыслью по древу. Что это значит и почему так говорят?

Сегодня выражение «растекаться мыслью по древу» означает «говорить долго, многословно, вдаваясь в лишние подробности, отвлекаясь от темы». Однако при своем появлении оно имело другой смысл - «говорить вдохновенно и поэтично».

Имя автора оборота история не сохранила. Точно известно: это создатель «Слова о полку Игореве» - памятника древнерусской письменности XII века. В поэтическом вступлении он заявляет, что излагать факты он будет, как вещий Боян, который «аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы». Т. е. песнь свою автор уподобляет свободному бегу волка по степи, парению орла под облаками.

И странным в этом ряду выглядит «мысль». Некоторые ученые считают: здесь иносказание, мысль как будто растекается по древу мудрости и вдохновения.

Другие видят ошибку переводчика на современный язык: не «мыслью», а «мысью». Мысь - древнерусское название белки. Тогда понятен ряд сравнений - с волком, орлом и далее с белкой: она стремительно бежит, растекается по дереву, как поэтическое слово.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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