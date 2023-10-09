Какой сахар называют рафинадом и почему?

09.10.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На коробке с сахаром написано «рафинад». Что это за сахар такой?

Развесной сахар, расфасованный в пакеты или мешки, называют песком за сходство - похож на белый песок, такой же сыпучий. А рафинад обычно твердый, в кубиках. Может, причина названия в этом? Оказывается, нет.

Рафинад - это рафинированный сахар, а рафинированным может быть много чего еще, например масло. На бутылках так и написано, какое оно: рафинированное или нерафинированное.

Корень этих слов такой же, как в знакомых «финиш» и «финал»: все они - от латинского finis, что значит «конец», либо, в более широком смысле, «высшая степень». Именно в этом значении использовали латинское слово французы, когда образовали глагол raffiner со значением «очистить» (от всего лишнего): буквально - «довести до совершенства».

И в русском «рафинированный» используется как синоним слова «очищенный от посторонних примесей». Обработали сахар-песок особым способом - получили твердый, в кусках, рафинад.

А еще рафинированным называют человека утонченного, изысканного, совершенного - тоже будто бы очищенного от всяких ненужных, грубых качеств.

Будем говорить грамотно!