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Ликбез

Как развестись без согласия супруга?

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Вопрос от интернет-пользователя

Брак не приносит никакой радости. Хочу развестись, но муж против. Как это сделать?

Ответ юриста

Если супруг не согласен разводиться, этот вопрос можно решить через суд согласно статье 21 СК РФ. В ней говорится:

«Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака».

При этом указанный пункт гласит:

«Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:

- признан судом безвестно отсутствующим;

- признан судом недееспособным;

- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет».

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