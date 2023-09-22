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Ликбез

Что такое чувство локтя и почему его так называют?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Что такое чувство локтя? Почему его так называют?

Именно лОктя - не «локтЯ». Слово в форме единственного числа во всех падежах сохраняет ударение на О: лОктем, к лОктю, на лОкте.

Старинное слово, которое обозначает «место сгиба руки, где плечевая кость соединяется с костями предплечья», в старину служило и единицей меры: примерно 40-50 см - от локтевого сустава до конца среднего пальца. Купцы при продаже тканей отмеряли нужное количество, наматывая на локоть.

«Сам с ноготок - борода с локоток», - говорили в шутку о человеке невысокого роста.

Есть и другие выражения, выросшие из наблюдений о расположении локтя. «Близок локоть, да не укусишь» - о том, что вроде бы близко, но трудно или невозможно получить. А когда сожалеют о потерянном, «кусают себе локти» от досады.

На поле брани каждый воин, чтобы уверенно идти в бой, должен знать, что рядом товарищи, и буквально чувствовать их локтем. Отсюда и «чувство локтя», то есть ощущение товарищества и взаимной поддержки.

Будем говорить грамотно.

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