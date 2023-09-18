18.09.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Женщины часто жалуются: «Работаю, как Золушка». Почему так говорят?

Любимую многими сказку «Золушка» подарил нам французский писатель Шарль Перро. А главная героиня не сразу получила имя Золушка в русском языке. Сначала и в переводе ее называли по-французски Сандрильона: автор придумал имя, в основе которого французское cendre, что значит «зола». Со временем имя тоже перевели, добавив к русскому слову «зола» уменьшительное -ушка, и получилось ласковое Золушка.

В современном русском имя героини, как и все имена собственные, конечно, пишем с заглавной буквы: «Потеряла туфельку Золушка». Но появилось в языке и нарицательное имя, которым называют вообще всех трудолюбивых, безответных, притесняемых девушек, его напишем с маленькой, строчной буквы - золушка.

Словари объясняют: это тот, кого не любят, постоянно незаслуженно обижают, как нелюбимую падчерицу из сказки Ш. Перро, кто много работает, а его труд не ценят. Правда, золушки - это все-таки не мужчины, а девушки или женщины.

Будем говорить и писать грамотно.