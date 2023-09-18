Сетевое издание|18+|Понедельник|18 сен 2023|21:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

«Работаю, как Золушка» - почему так говорят?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Женщины часто жалуются: «Работаю, как Золушка». Почему так говорят?

Любимую многими сказку «Золушка» подарил нам французский писатель Шарль Перро. А главная героиня не сразу получила имя Золушка в русском языке. Сначала и в переводе ее называли по-французски Сандрильона: автор придумал имя, в основе которого французское cendre, что значит «зола». Со временем имя тоже перевели, добавив к русскому слову «зола» уменьшительное -ушка, и получилось ласковое Золушка.

В современном русском имя героини, как и все имена собственные, конечно, пишем с заглавной буквы: «Потеряла туфельку Золушка». Но появилось в языке и нарицательное имя, которым называют вообще всех трудолюбивых, безответных, притесняемых девушек, его напишем с маленькой, строчной буквы - золушка.

Словари объясняют: это тот, кого не любят, постоянно незаслуженно обижают, как нелюбимую падчерицу из сказки Ш. Перро, кто много работает, а его труд не ценят. Правда, золушки - это все-таки не мужчины, а девушки или женщины.

Будем говорить и писать грамотно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте