Кто такие корифеи и почему их так называют?

01.09.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«О-о! - говорят восхищенно. - Это корифеи!» Кого называют корифеями и почему?

Слово нечасто звучит в непринужденном разговоре. Им пользуются в более высоких сферах для выражения оценки больших достижений того, кто так назван. Но это сейчас.

Пришло слово в русский язык давно, в конце XVIII века, через немецкий из древнегреческого. А там родилось от korus, что значит «голова». И «корифей» - буквально «глава, вождь, предводитель».

Сначала корифеем называли предводителя, но не племени или войска, а хора в древнегреческой трагедии - высоком искусстве. Попав в Европу, а затем в Россию, слово приобрело переносное значение.

Сегодня корифеем называют выдающегося деятеля в какой-либо области знания, на каком-либо поприще. Так выражают уважение и восхищение заслугами: выдающиеся ученые - корифеи науки, писатели - корифеи литературы. Прославленный или авторитетный ученый, человек с именем, знаменитость, звезда первой величины, светило - это и есть корифей.

Будем говорить грамотно и выразительно.