«Мы еще увидим небо в алмазах» - что значит выражение?

29.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: мы еще увидим небо в алмазах. Что это значит, откуда пришло выражение?

Фразу произносит Соня, героиня пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня». Она утешает измученного, павшего духом дядюшку и, чтобы подбодрить его, высокопарно обещает: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах…»

Выражение «увидеть небо в алмазах» стало крылатым и долгое время служило восторженным обещанием надежды на светлое будущее - символом справедливости и красоты, по словам известного лингвиста.

Однако к середине ХХ века возвышенный смысл фразы стерся, она зазвучала иронически, став символом уже напрасной надежды, а иногда даже угрозы. «Я тебе покажу небо в алмазах» - сегодня это все равно что обещание показать кузькину мать или где раки зимуют.

Удивительно, как язык играет значениями. Будем говорить грамотно и выразительно.