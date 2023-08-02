Может ли пожарный стать самозанятым?

Вопрос от интернет-пользователя
Муж работает пожарным, но хочет получать дополнительный доход в сфере строительства. Может ли он стать самозанятым?
Ответ юриста
Нет, не может. Об этом прямо говорится в пункте 4 статьи 34 Федерального закона от 23.05.2016 N 141-ФЗ:
«Работа сотрудников федеральной противопожарной службы по совместительству не допускается, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности, которая не приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет за собой ухудшения выполнения сотрудником служебных обязанностей».
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