Может ли пожарный стать самозанятым?

02.08.2023 | 13:30

Вопрос от интернет-пользователя

Муж работает пожарным, но хочет получать дополнительный доход в сфере строительства. Может ли он стать самозанятым?

Ответ юриста

Нет, не может. Об этом прямо говорится в пункте 4 статьи 34 Федерального закона от 23.05.2016 N 141-ФЗ:

«Работа сотрудников федеральной противопожарной службы по совместительству не допускается, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности, которая не приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет за собой ухудшения выполнения сотрудником служебных обязанностей».