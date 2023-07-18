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Ликбез

Может ли банк передать долг другому?

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Вопрос от интернет-пользователя

Взял кредит, были проблемы, поэтому иногда не вносил платежи. Теперь оказалось, что я должен уже другому банку. Законно ли это?

Ответ юриста

Да, банк может уступить долг другому лицу или организации. Передача права требования задолженности называется цессией.

Согласно статье 382 ГК РФ, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласия должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Лицо, которому передан долг, становится новым кредитором и имеет все права и обязанности, которые были у предыдущего, за исключением случаев, когда передача долга предусматривает иные условия или изменения в договоре кредита.

В случае передачи долга должник должен быть уведомлен о такой передаче и об изменившемся кредиторе в письменной форме.

Также должник сохраняет свое право на оспаривание долга, если у него есть соответствующие основания для этого.

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