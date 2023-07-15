Может ли недееспособный оставить завещание?

Вопрос от интернет-пользователя
Дед недееспособный, хочет составить на меня завещание. Может ли он это сделать?
Ответ юриста
Недееспособное лицо, то есть лицо, которое не может осознавать значения и последствий своих действий из-за психического расстройства, не может оставить завещание.
Пункт 2 Статья 1118 ГК РФ гласит:
«Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме».
Решения за недееспособного человека принимает его опекун или попечитель, согласно статье 29 ГК РФ.
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