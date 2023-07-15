Может ли недееспособный оставить завещание?

15.07.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Дед недееспособный, хочет составить на меня завещание. Может ли он это сделать?

Ответ юриста

Недееспособное лицо, то есть лицо, которое не может осознавать значения и последствий своих действий из-за психического расстройства, не может оставить завещание.

Пункт 2 Статья 1118 ГК РФ гласит:

«Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме».

Решения за недееспособного человека принимает его опекун или попечитель, согласно статье 29 ГК РФ.